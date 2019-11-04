Kerbela'da İran Konsolosluğu'na saldırı: 3 ölü

Irak'ta Şiilerin kutsal kenti Kerbela'da bir grup protestocu, İran Konsolosluğu'na saldırdı. Protestocu grup, konsolosluk binasını kuşatan beton bariyerlere tırmandı.



Bazıları binanın bahçesine atlayıp İran bayrağını indirip yerine Irak bayrağı astı. Protestocular, lastik yakarak konsolosluğun çevresindeki sokakları kapattı.



Güvenlik güçleri taş atan protestocuları havaya ateş açarak dağıttı. Aslında protestocuların hedefinde ülkeyi yönetenler bulunuyor. Ancak öfke zaman zaman komşu İran'a ve Şii milislere de yöneliyor.



Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi protestoculardan yolları açmalarını istedi. Çarşıların, fabrikaların, okulların ve üniversitelerin yeniden açılması çağrısı yaptı.



Yolların ve petrol tesislerinin kapalı kalmasının ekonomiye milyarlarca dolar zarar verdiğini, bunun da zam olarak geri döneceği uyarısında bulundu.



Abdülmehdi'nin geçen hafta yerine yeni isim üzerinde uzlaşılması halinde görevi bırakacağı duyurulmuştu. Ancak Başbakan Abdülmehdi açıklamasında istifadan bahsetmedi.



Protestocularin talebi hükümetin istifasiyla sınırlı değil. Sokaktakiler, siyasetçileri, ülkenin zenginiliğini yağmalayarak halkı yoksul bırakmakla suçluyor.



2003'teki Amerikan işgalinin ardından kurulan etnik ve mezhepsel güç dağılımı üzerine kurulu sistemin sona ermesini istiyorlar.



Irak'ta halk ekim başından bu yana sokakta. Protestolar iki hafta durulduktan sonra 25 Ekim'de yeniden başladı. Gösteriler başkent Bağdat ile güneydeki Şii kentlerinde yoğun olarak sürüyor.



Bağdat'ta 25 Ekim'den bu yana hemen hemen her gece Tahrir Meydanı ile hükümet binalarının bulunduğu yeşil bölgeyi birbirine bağlayan iki köprü üzerinde protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma çıkıyor.