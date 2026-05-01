Kerkük-Ankara uçak seferleri Kerkük Havalimanı'nda yeniden başladı
01.05.2026 21:02
ABD ve İsrail’in İran'a saldırılarıyla Irak'ta uçuşların durduğu Kerkük Havalimanı'ndan Kerkük-Ankara seferleri yeniden başladı.
Kerkük Havalimanı Basın Sorumlusu Herdi Samed, Irak Hava Yollarının, yaklaşık iki ayın ardından Ankara'ya ilk seferinin bugün saat 09.45'te Uluslararası Kerkük Havalimanı’ndan gerçekleştirildiğini belirtti.
Samed, Irak Hava Yolları’nın Kerkük-Ankara seferlerinin haftada 3 kez yapılacağını söyledi.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşla birlikte Irak, hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.
Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022’de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin’in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ayda Türkiye’ye ilk uluslararası seferler başlamıştı.