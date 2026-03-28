Kerkük Havalimanı'ndaki Haşdi Şabi karargahına saldırı. 3 kişi öldü, 4 yaralı
28.03.2026 21:49
Anadolu Ajansı
Irak'da Kerkük Havalimanı'na saldırı düzenlendi.
AA
Irak'ın kuzeyinde yer alan Kerkük Havalimanı'ndaki İran destekli Haşdi Şabi karargahına düzenlenen hava saldırısında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Haşdi Şabi'ye ait Kuzey ve Doğu Dicle Operasyonlar Komutanlığı karargahına yönelik 3 hava saldırısı düzenlendi.
Kim tarafından düzenlendiği bilinmeyen saldırı sonrası karargahtan yoğun dumanlar yükseldi.
Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
ABD ordusu, 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından sık sık Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılar düzenliyor.