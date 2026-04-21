Kerkük valisi Seman Ağa görevine resmen başladı. Dışişleri Bakanlığından açıklama

Irak Türkmen Cephesi basın bürosundan yayınlanan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Amedi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kendisine teslim edilen kararnamenin ardından Ağa, valilik görevine resmen başladı.

Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmişti. Kerkük İl Meclisi geçen 17 Nisan'da yapılan oturumda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa’yı vilayet valisi olarak seçmişti.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Irak'ta Kerkük valiliğine Türkmen bir valinin seçilmesinin kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi konusunda tarihi bir gelişme olduğu bildirildi.

"Kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu bir yapıya sahip Kerkük’e Türkmen bir vali seçilmesi, kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir." ifadesine yer verilen açıklamada, bunun aynı zamanda, Irak’ın ve Kerkük’ün asli bileşeni olan Türkmen soydaşlar bakımından meşru bir hakkın gecikmiş bir teslimi olarak görüldüğü kaydedildi.

Kerkük’te üst düzey idari görevlerin bileşenler arasında uzlaşı temelinde dönüşümlü şekilde paylaşımının, sadece Türkmenler değil, Kerkük’ü oluşturan tüm unsurlar için adil ve hakkaniyete uygun bir kazanım olduğu kaydedilen açıklamada, gelişmenin, Irak’ın ve Kerkük halkının huzur, güvenlik ve refahına katkıda bulunması temenni edildi.