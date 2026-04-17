Kerkük'te 100 yıl sonra Türkmen vali dönemi

Irak 'ın Kerkük şehrinde yaklaşık 100 yılın ardından valilik Türkmenlere geçti.

Kerkük İl Meclisi’nde yapılan oturumda ilk olarak eski Vali Rebvar Taha’nın istifası kabul edildi. Ardından meclis üyeleri yeni valiyi seçmek için oylama yaptı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa Kerkük İl Meclisi’nin 14 üyesinden 12’sinin oyunu almayı başardı. Böylece Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti.

KYB İLE TÜRKMEN CEPHESİ ANLAŞTI

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa ülkedeki seçimler öncesi Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Bafel Talabani ile görüşmüştü. KYB ile Türkmen Cephesi arasında seçimler öncesi anlaşmaya varılmış, Kerkük Valisi istifa etmişti. Irak'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ise KYB'nin adayı Nizar Amedi kazanmıştı. Amedi, 329 sandalyeli mecliste kullanılan 229 oyun 227'sini almayı başarmıştı.

Irak’ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor. Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve bir aday en fazla 2 dönem seçilebiliyor.

Yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi daha önce Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve Çevre Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.​​​​​​​