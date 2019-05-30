Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda 6 bombalı saldırı meydana geldiği, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Biriminden alınan bilgiye göre, kentin çeşitli semtlerinde 6 bombalı saldırı meydana geldi.
Saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. İki bombalı saldırının da önlendiği kaydedildi.
Söz konusu saldırıların terör örgütü DAEŞ tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Terör örgütü DAEŞ, Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: 5 ölü, 18 yaralı
NTV Haber, Anadolu AjansıDünya
Patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda 6 bombalı saldırı meydana geldiği, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü 18 kişinin yaralandığı bildirildi.