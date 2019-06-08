Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, Kerkük’ün Havice ilçesine bağlı Saduniye köyü yakınında tarım arazisinde bir mayının patladığını söyledi.
Bombanın daha önce terör örgütü DAEŞ militanlar tarafından döşendiğine dikkat çeken Kemal, bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu bölgede görev yapan Irak Federal Polis gücü mensubu bir kişi ile bir sivilin öldüğünü aktardı.
Kemal, saldırı sonucu tarım arazisinde bulunan ve yaralanan 3 çiftçinin çevre hastanelere kaldırıldıklarını ifade etti.
Terör örgütü DAEŞ, Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kerkük’te DAEŞ saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
Anadolu AjansıDünya
Irak’ın Kerkük kentinde daha önce terör örgütü DAEŞ tarafından yerleştirilmiş bir patlayıcının infilak etmesi sonucu biri polis 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, Kerkük’ün Havice ilçesine bağlı Saduniye köyü yakınında tarım arazisinde bir mayının patladığını söyledi.