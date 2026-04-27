Kerkük'te katliam gibi kaza

Irak'ın Kerkük kentinde, bir tır Süleymaniye Karayolu'nda ilerleyen araçların arasına daldı.

Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammet Seman Ağa, freni arızalanan bir tırın neden olduğu ve 38 aracın karıştığı kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 23 kişinin yaralandığını aktardı.

Kaza nedeniyle Kerkük'te bir günlük yas ilan edildiğini duyuran Vali Ağa, ağır yaralıların tedavisinin de Türkiye 'de yapılacağını söyledi. Ağa, benzer kazaların önüne geçilmesi amacıyla uzun araçların 08.00-24.00 saatleri arasında kent merkezine girişinin yasaklandığını da açıkladı.