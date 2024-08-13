Kerkük'te vali seçimi tartışması

Irak'ın Kerkük kentinde "vali seçimi krizi" yaşanıyor.



Kerkük İl Meclisi’nin 5’i kısa KYB olan Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden, 3’ü Arap ve 1’i Hıristiyan olmak üzere toplam 9 üyesi, Bağdat'ta bir otelde bir araya gelerek Kerkük Valililiği ve Kerkük Vilayet Meclisi Başkanlığı için sözde seçim düzenledi.



Oylamaya katılanlar, yeni Kerkük Valisi’nin KYB'li Rebvar Taha, yeni İl Meclis Başkanı’nın da Arap üye Muhammed Hafız olduğunu açıkladı.



Ancak Kerkük İl Meclisi’ndeki Türkmenler, diğer Arap üyeler ve KDP’liler oylamaya katılmamıştı.



Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, sözde seçime tepki göstererek, “Bağdat'ta yapılan toplantı da seçim de geçersizdir.” dedi.



Sözde seçime Ankara'dan da tepki geldi.



Ömer Çelik, "Biz Irak'ta kimsenin dışlanmadığı kapsayıcı bir politikadan yanayız. KYB'nin Türkmenleri dışlaması gibi bir siyasetin doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Bu Irak için iyi değildir. Kerkük için de yanlıştır." ifadelerini kullandı.



Irak'ta 18 Aralık 2023 tarihinde Vilayet Meclisi seçimleri yapılmış ve 28 Aralık 2023 tarihinde kesin sonuçlar Irak Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanmıştı.



Ancak siyasi partilerin anlaşmazlığı nedeniyle Kerkük ve Diyala valileri seçilememişti.

