Kerkük'teki askeri üsse saldırı: 1 ölü

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, "27 Aralık Irak saatiyle akşam 7:20'de koalisyon askerlerinin de bulunduğu Kerkük'teki bir askeri üsse düzenlenen roketli saldırıda bir sivil ABD'li sözleşmeli personel ile birçok Amerikalı ve Iraklı asker yaralandı." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin olaya ilişkin inceleme ve soruşturmayı yürüttüğü kaydedildi.



Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, terör örgütü DAEŞ'in kentin batısında yer alan ve içinde Amerikan askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne 3 katyuşa füzesi attığını söylemişti.



Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.



Irak'ın DAEŞ'ten temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.



ABD'nin Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nün yanı sıra Irak'ta 8 askeri üssü daha bulunuyor.

