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Kerkük'teki Osmanlı kalesinde bulunan Ulu Cami'de teravih namazına katılan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, patlamalarda ağır yaralıların acil şekilde Türkiye'de tedavi göreceklerini açıkladı.



Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Patlamada ağır yaralananlar Türkiye'de tedavi görecekler.'' dedi.



Tedavisi Irak'ta mümkün olmayan ağır yaralıların Türkiye'de tedavi görmeleri için Türkiye bir kez daha desteğini esirgemediğini aktaran Salihi, ''Her zamanki gibi Türkiye Cumhuriyeti bir kez daha Iraklıların yanında.'' şeklinde konuştu.



Salihi, Türkiye'de tedavi görecek yaralılar belirlendikten sonra bu kişilerin en kısa zamanda Türk hastanelerine gönderileceklerini dile getirdi.



Türkiye'nin yıllardır Irak'ta hiçbir etnik ve mezhep ayrımı yapmadan tüm kesimlere yardım eli uzattığını dile getiren Salihi, Türkiye komşuluk hakkını fazlasıyla yerine getirdiğini söyledi.



Tüm saldırıların Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları semtlerde meydana geldiğine dikkat çeken Salihi, Türkmenlere ait alışveriş merkezlerinin olduğu yerlerin hedef alınmasıyla Türkmen ekonomisinin zayıflatılmak istendiğini söyledi.



Son saldırılardan Kerkük polis teşkilatını da sorumlu tutan Salihi,''Terör örgütü DAEŞ'in bu tür eylemlerine yönelik polisin daha hazırlıklı olması ve daha temkinli davranması gerekiyordu.'' diye konuştu.



Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında 29 Haziran'da art arda meydana gelen 6 bombalı saldırıda 4 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.



DAEŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları geri aldığını açıklamıştı.



Terör örgütü DAEŞ'in kent merkezlerindeki saldırı tehdidinin en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

