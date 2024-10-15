"Kesinlikle uyuşturucu dolu bir çanta değil" yazan çantada çeşit çeşit uyuşturucu çıktı!

ABD'nin Oregon eyaletinin en büyük kenti Portland'da iliginç bir uyuşturcu operasyonu yaşandı.



Seyir halindeki otomobili durduran polisler araçta, "Bu kesinlikle uyuşturucu dolu bir çanta değildir" yazılı bir çantayla karşılaştı.



Merakla açılan çanta uyuşturucuyla dolu çıktı.

Portland polisi olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Polis, 79 tane fentanil hapı, 230 gram metamfetamin ve üç tane sahte oksikodon tabletinin yanı sıra birden fazla hassas terazi, kayda değer miktarda para ve dolu bir tabancanın yakalandığını duyurdu.

Otomobildeki kadın ve erkek tutuklandı.



35 yaşındaki Reginald Reynolds ve 37 yaşındaki Mia Baggenstos, uyuşturucu bulundurmak ve çalıntı otomobil kullanmaktan yargılanacak.



Oregon fentanil, metamfetamin, eroin ve kokain gibi ağır uyuşturucuların az miktarda bulundurulmasını 2020'de yasal hale getirmişti.



Suç ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında alınan bu tedbirden eylülde vazgeçilmişti.



Otomobilde yakalanan miktarlar, eskiden izin verilenlerin çok üzerinde.