Keşişler dijitalleşti: Virüsler ve kötü yazılımlardan koruyan tılsım

"Koruyucu Bilişim tılsımı" Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Şinto tapınağında satışa sunuldu.

Tapınağın iddiasına göre tılsım bilgisayar virüslerinden, istenmeyen yazılımlardan koruyor.



Bazı kullanıcılar "Japon keşişler dijital çağa geçmiş yorumları" yaparken sosyal medyada tartışma başladı.



Şinto tapınağı yetkilileri ise çağın nabzını tuttuklarını söylüyor.



Japonya'daki tapınaklarda, bereket, bolluk ve sağlık getirdiğine inanılan birçok farklı tılsım satılıyor.

Japonların yanı sıra turistler de bu tılsımlara büyük ilgi gösteriyor.



Virüslerden koruyan tılsımların fiyatı ise bin 1200 yen yani yaklaşık 150 TL

Herşeyin bir ruhu olduğuna inanan Japonlar, Tılsımlar sayesinde bilgisayarların daha sorunsuz çalıştığını iddia ediyor.