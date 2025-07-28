"CEO" lakabıyla biliniyor: Dünyaca ünlü tapınakta seks ve yolsuzluk skandalı

"ŞİRKETLERDEN LÜKS ARABALAR ALDI" İDDİASI



Shi'nin liderliğinde tapınak, Çin dışında okullar açmaya başladı ve tapınağın imza niteliğindeki dövüş sanatı olan Shaolin kung fu gösterileri yapan gezici bir rahip grubu kurdu.



Shi, 2015 yılında kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği ve tapınak fonlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla da soruşturma altına alınmıştı. Ayrıca şirketlerden ve yerel yönetimlerden lüks arabalar ve altın iplikli cüppe gibi pahalı hediyeler aldığı iddia ediliyordu.



"SORUN OLSAYDI ORTAYA ÇIKARDI"



O dönemde zimmete para geçirme ve birkaç çocuk babası olma suçlamalarıyla soruşturuldu, ancak daha sonra suçlamalardan aklandı.

2015 yılında BBC Chinese ile yaptığı röportajda, Shi'ye yolsuzluk ve kadınlarla ilişkisi olduğu iddiaları soruldu. O dönemde “Eğer bir sorun olsaydı, çoktan ortaya çıkardı” demişti.



Shaolin Tapınağı, 2015 yılında yaklaşık 300 milyon dolarlık bir tapınak kompleksi inşa etme planı nedeniyle de eleştirilere maruz kaldı. Bu kompleks, bir otel, bir kung fu okulu ve bir golf sahasını da içeriyordu.



FİLMLERE KONU OLDU



“Shaolin” adı, Jet Li'nin başrolünü oynadığı 1982 yapımı bir filmin adı da dahil olmak üzere, yıllar içinde popüler kültürde öne çıktı. Tapınak, Amerikan hip-hop grubu Wu-Tang Clan'ın şarkılarında da geçiyor ve video oyunu Mortal Kombat'ın bir yan ürününe ilham kaynağı olmuştu.