"Keskin nişancı safarisi"nin kritik isminin ani ölümünde Sırp istihbaratı şüphesi

Hırvat araştırmacı gazeteci Domagoj Margetic, “Sarajevo Safari” dosyasında kilit tanık konumundaki Slavko Aleksic’in Bosna-Hersek Savcılığı’na acil başvuruda bulunarak ölümün doğal olmayabileceğini savundu.

Margetic, Savcılığın Aleksić’in cenazesinin yakılmasını, gömülmesini veya bedene herhangi bir müdahaleyi derhal yasaklamasını talep etti. Ayrıca cesedin, ayrıntılı ve özel bir otopsi yapılması için Saraybosna Klinik Merkezi’ne (KCUS) sevk edilmesini istedi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Başvuruda, Aleksic’in bedeninde şiddet izleri, şüpheli maddeler ya da zehirlenme belirtilerinin araştırılması gerektiği vurgulandı. Margetic, özellikle Rus gizli servislerinin geçmişte kullandığı ve Belgrad’daki Sırp istihbaratı BIA ile ilişkilendirilen zehirlerin incelenmesini talep etti.

Gazeteciye göre, bu tür maddeler daha önce Rusya, İngiltere ve diğer ülkelerdeki benzer şüpheli ölümlerde tespit edilmişti.

“SARAJEVO SAFARİ” NEDİR?

Slavko Aleksic, Saraybosna kuşatması sırasında yabancı kişilerin sivilleri “av” gibi hedef aldığı “Sarajevo Safari” olarak bilinen yapılanmayla bağlantılı paramiliter bir birliğin eski komutanıydı. Olay, savaş suçları kapsamında uluslararası kamuoyunda uzun süredir tartışılıyor.

Domagoj Margetic'in daha önce, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hakkında Milano’da dava açtığı ve Vucic’in Saraybosna’da sivillerin öldürüldüğü bu yapılanmayla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü de hatırlatıldı.

Aleksic’in ölümüyle birlikte, tanığın susturulmuş olabileceği ihtimali Bosna-Hersek’te yeni bir soruşturma sürecinin kapısını aralamış durumda.