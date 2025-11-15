Keşmir'de karakolda patlama: 9 ölü, 29 yaralı

Hindistan, başkent Yeni Delhi’deki sekiz kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıdan 4 gün sonra bu defa Keşmir'deki patlamayla sarsıldı.

Keşmir’de el konulan patlayıcılar. bir polis karakolundaki inceleme sırasında patladı. Polis kaynakları, patlama sonrası yangın çıktığını ve olayda en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynaklara göre ölenlerin çoğu, patlayıcıları inceleyen adli tıp görevlilerinin de aralarında bulunduğu polis memurları. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 4 gün önce bir araçta patlama meydana gelmiş, en az 8 kişi ölmüştü. Hindistan hükümeti patlamayı “terör saldırısı” olarak nitelemişti.