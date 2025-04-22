Keşmir'de saldırı: En az 5 turist hayatını kaybetti

Bilgiyi bir polis kaynağı Reuters'e aktarırken, televizyon kanallarında 20 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi.



Saldırı, çoğunlukla Müslümanların yaşadıkları ve çok sayıda turistin ziyaret ettiği Pahalgam'da gerçekleşti. Son yıllarda militanların saldırılarının azalmasıyla binlerce turist bölgeyi yaz aylarında ziyaret etmekteydi.



"Keşmir Direnişi" adlı militan örgüt, sosyal medya paylaşımında saldırıyı üstlendi. Örgüt, bölgeye yerleştirilen 85 bin"yabancıdan" şikayetçi olduğunu, "demografik değişimin" hedeflendiğini söyledi.



Örgüt açıklamasında, "Bu nedenle yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışanlar şiddete uğrayacaklar" dedi.



Pakistan ve Hindistan tarafından üzerinde hak iddia edilen bölge fiili olarak iki ülke arasında bölünmüş durumda. 1989'da Hindistan karşıtı ayaklanmanın başladığı bölgede gerçekleşen silahlı saldırılarda on binlerce kişi hayatını kaybederken son yıllarda saldırılar azalmıştı.

