Kevin Spacey’den itiraf: “Kelimenin tam anlamıyla evsizim”

Cinsel taciz iddiaları sonrası kariyeri sekteye uğrayan oyuncu Kevin Spacey, yedi yılın ardından ciddi bir mali çöküş yaşadığını ve artık evsiz olduğunu söyledi.

Ünlü aktör, İngiliz The Telegraph’a verdiği röportajda, “Artık otellerde yaşıyorum, Airbnb’lerde kalıyorum. Nerede iş varsa oraya gidiyorum. Kelimenin tam anlamıyla evsizim.” dedi.

Baltimore’daki evinin mali sıkıntılar nedeniyle açık artırmayla satıldığını belirten iki Oscar ödüllü oyuncu, “Son yedi yılın maliyeti astronomik oldu. Çok az kazandım ama sürekli harcama yaptım.” ifadelerini kullandı.

YILLARDIR CİNSEL TACİZLE SUÇLANIYOR

2017’den bu yana bir düzineden fazla kişi Spacey’i cinsel tacizle suçladı. Oyuncu tüm suçlamaları reddederken, 2023’te Londra’daki dört ayrı cinsel saldırı suçlamasından beraat etmiş, 2022’de Anthony Rapp’in açtığı sivil davada ise sorumlu bulunmamıştı.

Hakkındaki davalar nedeniyle büyük yapımlarda yer bulamayan Spacey, son yıllarda çoğunlukla ilk kez film çeken yönetmenlerle çalıştı ve Kıbrıs’ta bir çeşit gösteri programı sahneledi.

“GERİ DÖNÜŞ İÇİN GÜÇLÜ İSİMLER BEKLİYORLAR”

Spacey, sektörde hala kendisiyle çalışmak isteyen güçlü isimler olduğunu öne sürerek, “Bizimle iletişimde olan son derece etkili kişiler var. Doğru zaman geldiğinde beni tekrar işe alacaklar. Ama sektörün beklediği şey, otoritesi büyük biri tarafından izin verilmesi.” diye konuştu.

Oyuncu, bir geri dönüşe inandığını söyleyerek, “Eğer Martin Scorsese ya da Quentin Tarantino yarın menajerim Evan’ı ararsa, her şey biter. Böyle bir yetenek seviyesinden gelecek telefon beni onurlandırır ve mutlu eder.” dedi.