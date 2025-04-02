Kıbrıs liderleri ara bölgede görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde ara bölgede görüştü.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ev sahipliğinde yapılan görüşmede, Tatar'a Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Hristodulidis'e ise Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun eşlik ettiği belirtildi.



İki lider arasında yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, Tatar ve Hristodulidis'in Kıbrıs meselesi ile Cenevre görüşmelerini değerlendirdikleri kaydedildi.

