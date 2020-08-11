Kıbrıs Rum kesiminde 53 gün sonra Covid-19'dan ilk ölüm

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 53 günün ardından yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.



Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte dört bin 24 test yapıldığını ve 25 yeni Covid-19 vakasının gerçekleştiğini bildirdi.



Bir kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtilirken, virüs kaynaklı ölümlerin 20'ye ulaştığı kaydedildi.



GKRY'de Covid-19 vaka sayısının ise bin 277'ye yükseldiği ifade edildi.



İlk Covid-19 vakasının 9 Mart'ta görüldüğü Kıbrıs Rum kesiminde virüs nedeniyle en son can kaybı 18 Haziran'da açıklanmıştı.



KKTC'DE 4 YENİ VAKA



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 567 test yapıldığını ve 4 yeni pozitif vaka görüldüğünü açıkladı.



Toplam vaka sayısının 183'e ulaştığını kaydeden Pilli, 42 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirtti.



İlk Covid-19 vakasının 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'de, virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.