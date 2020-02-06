SELİM SAYARI/NTV

Sosyal medyada buluşan fanatik Rumlar, Larnaka’nın eski Türk mahallesinde yer alan 45 yıllık “İstanbul Sokağı” tabelasının kaldırılmasını ve sokağın adının değiştirilmesini istiyor.



Rum Alithia gazetesi “45 Yıldan Sonra Larnaka’daki İstanbul Sokağı İçin İsyan” başlıklı haberinde, Limasol, Larnaka ve Baf’ta bulunan eski Kıbrıs Türk mahallelerindeki sokak adlarının aynen muhafaza edildiğine dikkat çekti.



Tepkilerin odağında bulunan Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras, Kıbrıs Türk mahallesindeki yol isimleriyle ilgili konunun belediyenin yetkisinde olmadığını ve bunların korunmasının devletin politikası olduğunu söyledi.



Belediye Başkanı “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türklerle Rumların ortak vatanı olduğu yönündeki resmi tezimiz devam ettikçe, bunların korunması gerekir” diye konuştu.



Tepkileri eleştiren Viras, “Neden Larnaka’daki Piyale Paşa caddesinden değil de, İstanbul Sokak isminden rahatsız oldular” diye sordu.



Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağı yırtan Yunan milletvekilinin partisi Altın Şafak’ın Kıbrıs’taki kolu olan ELAM üyeleri, 2 yıl önce de Larnaka’daki Ankara sokağın tabelasını sökerek belediye başkanına vermişlerdi.



Belediye başkanı Viras, baskılara boyun eğmeyip, Larnaka’daki “Ankara Sokağı” tabelasını yeniden yerin asmıştı.



Medyadaki haberlerde, Rum kesimindeki ırkçı tepkilerin tümünde, aşırı sağcı ELAM partisinin aktif rol oynadığına dikkat çekiliyor.