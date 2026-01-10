Kıbrıs Rum Kesimi'nde skandal. Hristodulidis'in yasa dışı bağış topladığı iddia edildi
10.01.2026 09:18
NTV - Haber Merkezi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, yolsuzluk iddialarıyla gündemde. Hristodulidis ve destekçilerinin 2023 seçim kampanyası sırasında yasa dışı bağış topladığı iddia edildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in yasa dışı bağış topladığı iddia edildi.
Sosyal medyaya sızdırılan videoda Hristodulidis'in seçim kampanyasında bir milyon euroluk limiti aşmak için iş insanlarından nakit para aldığı öne sürüldü.
Hristodulidis'in aynı zamanda bacanağı olan Başkanlık Ofis Direktörü'nün ve eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'in de aracılık yaptığı öne sürüldü.
Sızdırılan gizli kamera görüntüsü
Sızdırılan gizli kamera görüntülerinde Lakkotripis'in "Bir milyon euroluk sınırın üzerine çıkmak için nakde ihtiyaç duyuluyor." sözleri büyük yankı uyandırdı.
Rum Kesimi Hükümet Sözcüsü iddiaları yalanladı.
Muhalefetteki AKEL partisi ise Hristodulidis'in ofis direktörünün görevine son verilmesini ve First Lady'ye tahsis edilen fonun elinden alınmasını talep etti.