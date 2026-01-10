Kıbrıs Rum Kesimi'nde skandal. Hristodulidis'in yasa dışı bağış topladığı iddia edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in yasa dışı bağış topladığı iddia edildi.

Sosyal medyaya sızdırılan videoda Hristodulidis'in seçim kampanyasında bir milyon euroluk limiti aşmak için iş insanlarından nakit para aldığı öne sürüldü.

Hristodulidis'in aynı zamanda bacanağı olan Başkanlık Ofis Direktörü'nün ve eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'in de aracılık yaptığı öne sürüldü.