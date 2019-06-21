Kıbrıs Rum Kesimi eski lideri Dimitris Hristofyas, 72 yaşında hayatını kaybetti.



Hastanede tedavi gören Hristofyas'ın akciğerlerinde kalıcı hasar oluşmuştu.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Hristofyas'ın ailesi ve Rum Kesimi’ne taziye mesajı iletti.



KRİZE SOKAN LİDER OLARAK BİLİNİYORDU



Partisinin genel sekreterliğinden Rum yönetimi liderliğine seçilen Dimitris Hristofyas, 2012 yılında Güney Kıbrıs’ı ekonomik krize sokan lider olarak tanınıyordu. Rum ekonomisi Hristofyas döneminde IMF ve AB troykasına bağlanmıştı.



Yanlış ekonomik politikalar sonucu Güney Kıbrıs’ın önce bankalar krizine girmesine neden olan Hristofyas, ülkesini 1974 Barış Harekatı sonrasındaki ekonomik krizden daha büyük bir felakete sürükleyen lider olarak niteleniyor.



Etkileri halen süren ve Güney Kıbrıs’ta 13 binden fazla ailenin açlık sınırının altına düşmesine neden olan ekonomik krizin sorumlularını araştırmak üzere kurulan komisyon Rum yönetimi eski başkanı Dimitris Hristofyas’ı felaketin baş sorumlusu ilan etmişti.

