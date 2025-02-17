Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır doğal gaz anlaşması imzaladı

Anlaşmanın ve Mutabakat Zaptı'nın imza töreni, bugün Rum kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bölgede faaliyet gösteren şirketlerin katılımıyla EGYPES 2025 uluslararası fuarı sırasında yapıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, 14 Ocak'ta yapılan olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında, Mısır ile sahalarda doğal gazın ticarileştirilmesine ilişkin iki anlaşma imzalanacağını açıklamıştı.

Anlaşmalar pazartesi günü Mısır’ın başkenti Kahire'de imzalandı. Bu anlaşmalar Kıbrıs'ın açık deniz gazının ticarileştirilmesine yönelik ilk anlaşmalar oldu..



Hristodulidis, ilk anlaşmanın GKRY, Mısır, Eni ve Total'i, ikinci anlaşmanın ise GKRY, Mısır, Chevron, Shell ve NewMed'i kapsadığını söylemişti.



Cumhurbaşkanı anlaşmaların, GKRY için hem ekonomik açıdan, hem de elektrik fiyatını düşürme hedefi açısından belirleyici anlaşmalar olduğunu belirtmişti.

