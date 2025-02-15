Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır’dan doğal gaz anlaşması: Kahire’de imzalar atılacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, dün yapılan olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında, Mısır ile sahalarda doğal gazın ticarileştirilmesine ilişkin iki anlaşma imzalanacağını açıkladı.

Anlaşmalar pazartesi günü Mısır’ın başkenti Kahire'de imzalanacak. Bu anlaşmalar Kıbrıs'ın açık deniz gazının ticarileştirilmesine yönelik ilk anlaşmalar olacak.



Hristodulidis, ilk anlaşmanın GKRY, Mısır, Eni ve Total'i, ikinci anlaşmanın ise GKRY, Mısır, Chevron, Shell ve NewMed'i kapsadığını söyledi.



Cumhurbaşkanı anlaşmaların, GKRY için hem ekonomik açıdan, hem de elektrik fiyatını düşürme hedefi açısından belirleyici anlaşmalar olduğunu belirtti.



“Bu nedenle müzakerelerin tamamlanmasının, yasal ve teknik kontrolün tamamlanmasının ardından bu olağanüstü toplantının yapılması gerekli görülmüştür” diye ekledi.