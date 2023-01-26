Kıbrıs'ı sarsan cinayet: 16 yaşındaki genç kız öldürüldü

Kıbrıs'ta lise öğrencisi Zehie Helin Reessur başına sert bir cisim vurularak öldürüldü. Genç kızın cesedi inşaat alanında bulundu. Rum kesimine kaçan katil zanlısı eski erkek arkadaş yakalanarak KKTC polisine teslim edildi.

Kıbrıs'ı sarsan cinayet: 16 yaşındaki genç kız öldürüldü

Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinin turistik bölgesinde yer alan bir inşaat alanında ceset bulundu.

Yapılan incelemeler sonucu cesedin annesi Kıbrıs Türkü babası Suriyeli olan 16 yaşındaki lise öğrencisi Zehie Helin Reessur'a ait olduğu tespit edildi. Genç kızın kafasına sert bir cisim vurularak öldürüldüğü belirlndi.

Genç kızın öldürülmesinde zanlı olarak görülen 21 yaşındaki erkek arkadaşı Sefer Buğra Altundağ, Güney Kıbrıs'a kaçtı.

Kıbrıs'ı sarsan cinayet: 16 yaşındaki genç kız öldürüldü - 1 Katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ

Reessur’un cansız bedeninin bulunduğu arazide sürüklenme izleri bulunurken, Derinya’da bulunan içi kanlı aracın ise Reessur’un erkek arkadaşına ait olduğu konuşuluyor.

Rum yönetimi polisi tarafından yakalanan Altundağ'ın KKTC'ye iade edilmesi için Birleşmiş Milletlere talepte bulunuldu.

Adli olaylarda Rum ve Türk kesimleri BM üzerinden işbirliği yapıyor.

Kıbrıs Polis Basın Subaylığı, Altundağ'ın KKTC polisine teslim edildiğini açıkladı. 


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