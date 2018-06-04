Türkiye onu, rejiyi, kanal yönetimini ve kendisinden önceki programcıyı, canlı yayında fırçalamasıyla tanıdı.
Meşhur yorumları ve aksanıyla Türkiye'de de sevilen Kıbrıslı gazeteci Saffet Soykal , 82 yaşinda hayatını kaybetti.
Kıbrıs’ta bir TV kanalında sunuculuğunu yaptığı programın sık sık yayına geç girmesine kızan Saffet Soykal, kızgınlığını yayın sırasında dile getirmişti.
Soykal, görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla bir anda ünlü olmuştu.
TV ve yemek yarışma programlarına da katılan Soykal, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Lefkoşa'da tedavi görüyordu.
Soykal’ın cenazesi bugün Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.