Kıbrıs'ta Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in bir genelgeyi temel alarak verdiği ani bir talimat üzerine, dün akşam yapılan mezuniyet töreninde başı örtülü kız öğrencilere diploma verilmedi. Kız öğrencilere “Başınızı açın fotoğraf çektirin diplomanızı ancak bu şartla alabilirsiniz” denildi.



Gelişme üzerine başörtülü öğrencilere bakanlık onayı olmayan, okulun hazırladığı geçersiz diplomalar verildi. Geçmiş yıllarda başörtülü öğrencilere diploma verildiği halde KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın ani kararıyla yürürlüğe giren yeni uygulama, kamuoyunda tartışma yarattı.



KKTC’deki 4 partili koalisyonun ortağı Maliye Bakanı Serdar Denktaş uygulamaya sert tepki gösterdi.



Serdar Denktaş, “Bu çocuklarımız kendi tercihleriyle, kendi inançlarına ve yaşam biçimlerine uygun bir okulda kendi seçtikleri kıyafetlerle dört yıldır derslere girip çıkıyorlar. Her genç gibi diploma törenlerine heyecanla hazırlanıyorlar. Aniden kendilerine deniyor ki kıyafetini değiş, başını aç, öyle fotoğraf çek aksi takdirde diplomanı alamazsın” dedi.



Hükümet ortaklarının konuya özgürlükler açısından baktığını kaydeden Serdar Denktaş, kararı alan ortağın ülkede kriz yarattığını sorunu çözmek için Bakanı aradığını ancak telefonlarına yanıt alamadığını kaydetti.



Denktaş, “Eğitim bakanlığımızın tavrı maalesef böyle ve biz insan hakları ve özgürlükler adına bu tavır dolayısıyla ciddi üzüntü duyuyoruz. Bu sorunun çözülmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biz bu topraklarda insanların inançları sebebiyle mağdur edilmesine müsaade edemeyiz” dedi.



Kıbrıs Postası gazetesine konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, başörtüsü konusunda bir genelge olduğunu, diploma fotoğraflarının başı açık olması gerektiğini söyledi. Bakanın genelge hakkında savcılıktan görüş istediğini ve bunun üzerine başı örtülü öğrencilere diploma verilmediğini sözlerine ekledi.