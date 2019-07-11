İlk telefon görüşmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis arasında yapıldı. Tarafların yakınlaşması çerçevesinde önemli bir adım sayılan bu görüşmede 2 lider en kısa sürede bir araya gelme sözü verdi.



Kıbrıs’ta mobil telefonlar sadece kendi kapsama alanlarında çalışıyordu. Örneğin Girne’ye gelen bir Rum kendi cep telefonuyla görüşme yapamıyordu.



Uzun süredir devam eden çalışmalar sonucunda ilk kez Akıncı’nın gündeme getirdiği cep telefonlarının tüm adada kullanılması konusundaki güven yaratıcı önlem bugün öğle saatlerinde hayata geçti.



Böylece Güney’e geçen Kıbrıslı Türklerle Kuzey’e gelen Kıbrıslı Rumlar kendi sim kartları ve operatörleriyle adanın her yerinden görüşme yapabilecek. Varılan anlaşma uyarınca Türk ve Rum mobil telefon operatörleri İsviçre’deki bir operatör şirket aracılığıyla roaming gerçekleştirebilecek.



Uygulama 4 yıldır Rumların muhalefeti nedeniyle hayata geçirilemiyordu. Rum tarafı KKTC’deki operatörlerle doğrudan ilişki kurmayı KKTC’yi tanıması anlamına geleceği gerekçesiyle reddetti. Sorunun aşılması için uygulamanın İsviçre’deki bir operatör üzerinden yapılması formülü bulundu. Rumlar bunu kabul etmek zorunda kaldı ve cep telefonlarının karşılıklı kullanımı hayata geçti.



Güven yaratıcı önlem çerçevesinde hayata geçirilen telefonların serbest dolaşımında özellikle Rum tarafındaki görüşme ücretlerinin yüksek oluşu dikkat çekiyor.



Rum lider Nikos Anastasiadis sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve “İletişimdeki engeli kaldırdık, umarım ülkemizi ikiye ayıran çizgiyi de ortadan kaldırırız” dedi. Paylaşımda Akıncı ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf yer aldı.



Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada iki taraf arasındaki ilk mobil telefon görüşmesinin 12:45’te liderler arasında yapıldığı belirtilerek bu tarihi diyalogda liderlerin Kıbrıs sorunu ve yeni güven yaratıcı önlemleri ele almak üzere en kısa sürede bir araya gelme sözü verdikleri kaydedildi.