Görüşme ile ilgili açıklama KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Buna göre KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Anastasiadis 9 Ağustos cuma günü saat 10:30'da gayri resmi bir görüşmede buluşacak.



İki lider geçtiğimiz günlerde yaptıkları telefon görüşmesinde bir araya gelmek konusunda mutabık kalmıştı.



Görüşme yerinin ise BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel temsilcisi Elizabeth Spehar’in adaya dönüşünün ardından kendisiyle yapılacak istişare sonrasında kesinleşeceği belirtildi.



Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider en son 26 Şubat 2019’da bir araya gelerek görüşmüştü.