Mersin Taşucu Limanı’ndan gelen sebze ve meyve bulunan TIR'lar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'na bağlı tarım dairesini çalışanlarının hükümetin aldığı ek mesai kararına tepki olarak başlattığı grev, adaya gelen meyve sebze dolusu TIR'ları da vurdu.

Grev nedeniyle iki gündür Girne Turizm limanında mahsur kalan TIR şoförleri, çektikleri video ile seslerini duyurmaya çalışıyor.

KKTC 'ye getirilen sebze meyvelere uygulanan ilaç analizi konusuna da tepki veren şoförler, alınan grev kararı ile bir kat daha mağdur olduklarını belirtti.

Sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan tr şoförlerinden Adnan, Kıbrıs'a sebze meyve getirdiklerini ve iki gündür limanda kötü koşullarda bekletildiklerini ifade ederek, tuvaletlere bile bırakılmadıklarını belirtti.

Bir başka TIR şoförü İbrahim ise, iki gündür Girne Turizm limanında beklediklerini söyleyerek, araçlarındaki sebze meyve soğutucularının yakıtlarının bittiğini getirilen meyve ve sebzelerin bozulmak üzere olduğunu ifade etti.