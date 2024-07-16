Kıbrıs'ta ortaya çıktı: 4 bin yıllık esrarengiz cinayet kalıntıları

Kıbrıs'ın güney kıyılarında yer alan Erimi'de Bronz Çağı'na ait olduğu düşünülen bir tapınakta 4 bin yıllık monolit* ve vahşice öldürülmüş genç kadın kalıntıları ortaya çıkarıldı.



İtalya Siena Üniversitesi'nde Profesör olan Luca Bombardieri liderliğinde yürütülen kazı çalışmaları, Kıbrıs Eski Eserler Dairesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirildi.



M.Ö. 2 bin ve bin 600 yılları arasında zanaatkarların yerleşim yerlerinden biri olan Erimi'de daha önceki kazılarda atölyeler, depolar, boyama kazanları ve yerleşim alanları ile mezarlıklar keşfedilmişti.



Son yapılan keşifte ise adadaki bilinen en eski kutyal yaplardan biri bulundu.



2,3 metre yüksekliğinde monolitin tam olarak ne için kullanıldığı bilinmese de tamamen pürüzsüz bir yüzeye ve ortasında küçük bir dairelsel motife sahip olduğu gözlemlendi.

Bu kutsal alanın ekonomik faaliyetlerle ideolojik ve sembolik olarak topluluk üyelerini birleştirdiği düşünülüyor.