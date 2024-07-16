Kıbrıs'ta ortaya çıktı: 4 bin yıllık esrarengiz cinayet kalıntıları

Kıbrıs'ın güney kıyılarında yer alan Erimi'de Bronz Çağı'na ait olduğu düşünülen bir tapınakta 4 bin yıllık monolit* ve vahşice öldürülmüş genç kadın kalıntıları ortaya çıkarıldı.
İtalya Siena Üniversitesi'nde Profesör olan Luca Bombardieri liderliğinde yürütülen kazı çalışmaları, Kıbrıs Eski Eserler Dairesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirildi.
M.Ö. 2 bin ve bin 600 yılları arasında zanaatkarların yerleşim yerlerinden biri olan Erimi'de daha önceki kazılarda atölyeler, depolar, boyama kazanları ve yerleşim alanları ile mezarlıklar keşfedilmişti.
Son yapılan keşifte ise adadaki bilinen en eski kutyal yaplardan biri bulundu.
2,3 metre yüksekliğinde monolitin tam olarak ne için kullanıldığı bilinmese de tamamen pürüzsüz bir yüzeye ve ortasında küçük bir dairelsel motife sahip olduğu gözlemlendi.
Bu kutsal alanın ekonomik faaliyetlerle ideolojik ve sembolik olarak topluluk üyelerini birleştirdiği düşünülüyor.
ESRARENGİZ CİNAYETLER
Alanda bulunan en dikkat çekici keşif ise genç bir kadının kalıntıları oldu.
İtalyan haber kuruluşu ANSA'ya konuşan proje lideri, Erimi'deki ikinci şaşırtıcı keşfi, "muhtemelen ruhunun kasabaya musallat olmasını önlemek amacıyla hırpalanmış, cesedi evinin içine duvarla örülmüş genç bir kadın" olarak tanımladı. Bombardieri, kafası bir taş ya da mızrakla ezilen ve 20 yaşından büyük olmayan kurbanın cesedinin üzerine sanki onu hareketsiz tutmak için ağır bir taş konulduğunu açıkladı.
Erimi'deki diğer cesetlerden kasıtlı olarak ayrıldığı anlaşılan kalıntının neden ayrıldığı ise bilinmiyor.
RİTÜELİN BİR PARÇASI OLABİLİR
Araştırmacılar, bu cinayetin Erimi’de tekil bir olay olmadığını belirtiyor. Aynı dönemden en az 15 genç kadının benzer koşullar altında öldürülüp mühürlendiği çeşitli bölgelerde keşfedildi. Bulgular adada yaygın bir ritüel ya da toplumsal bir uygulamanın varlığına işaret ediyor. Ancak bu cinayetlerin neden ve nasıl işlendiği hala bir sır.
Erimi’deki keşifler Kıbrıs’ın Bronz Çağı’na dair önemli ipuçları sunuyor. Kazılar, adanın bu dönemine dair ekonomik, dini ve toplumsal yapıların daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunuyor. Bombardieri ve ekibi, bu bulguların Kıbrıs’ın tarihine ışık tutmakla kalmayıp, aynı zamanda antik dünyanın gizemlerini çözmeye yardımcı olacağına inanıyor.
*Monolit: Yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir
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