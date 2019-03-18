Rum Stelios vakfı tarafından finanse edilen Barış ve Spor örgütünün düzenlediği Mağusa Türk Gücü ve Nea Salamina takımları arasında yapılacak dostluk maçı, saha seçimi ve KKTC bayrağı yüzünden diplomatik krize dönüştü.



Türklerle Rumların Birleşmiş Milletler kontrolünde birarada yaşadığı Pile köyünde düzenlenen karşılaşmanın köyün Rum topraklarında olan stadına alınması kararlaştırıldı. Gerekçe olarak stadın zemin kalitesi gösterildi. Oysa daha önce Rum ve Türk takımları arasındaki karşılaşmanın iki kesimi birbirinden ayıran yeşil hatta tarafsız bir sahada oynanması kararlaştırılmıştı.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis’le birlikte dünyaca ünlü Fransız futbolcu Didier Drogba’nın da onur konuğu olduğu bu etkinliğe katılacağını 2 ay önce Barış ve Spor organizasyonuna bildirmişti.



Salı günü yapılacak dostluk maçına saatler kala, stadın ara bölge yerine Rum topraklarındaki stada alınmasıyla kriz patlak verdi.



Akıncı’nın makam arabasındaki KKTC Cumhurbaşkanlığı forsuyla Rum topraklarındaki stada gidemeyeceği ortaya çıktı. Bunun üzerine Akıncı karşılaşmaya gitmeme kararı aldı.



Akıncı’nın karşılaşmanın yapılacağı stadın değiştirilmesini ve BM kontrolündeki yeşil hatta bir sahaya alınmasını istediği ancak bu talebin gerek organizasyon komitesi gerekse Türk ve Rum futbol kulüpleri tarafından benimsenmediği öne sürülüyor.



İki toplumlu etkinlikleri finanse eden Rum Stelios vakfının ünlü futbolcu Drogba’yı da Kıbrıs’a davet ettiği dostluk maçı henüz başlamadan siyasi krizle neticelendi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, maçın daha önce belirlendiği gibi ara bölgedeki bir sahaya alınmaması halinde Akıncı’nın bu dostluk karşılaşmasına gitmeyeceğini açıladı.

