Kiev: 18 Rus füzesinden 16'sını vurduk

Ukrayna ordusu, dün gece, Rusya'nın başkent Kiev de dahil olmak üzere üç bölge üzerinde uçurduğu İran yapımı İHA'ların vurulduğunu açıkladı.

Kiev: 18 Rus füzesinden 16'sını vurduk

savaşı, 2. yılını geride bırakırken karşılıklı saldırılar sürüyor.

ordusu bu sabah yaptığı açıklamada, Rusya'nın dün gece fırlattığı 18 insansız hava aracından (İHA) 16'sını imha ettiklerini duyurdu.

Ordu, başkent Kiev de dahil olmak üzere üç bölge üzerinde uçan İran yapımı İHA'ların havada vurulduğunu kaydetti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, geçen hafta yaptığı açıklamada, Şubat 2022'de başlayan savaşın başından bu yana, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere 8 binden fazla füze ve 4 bin 630 insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Ayrıa Ukrayna, geçen hafta Donetsk bölgesindeki Avdiivka kentinden birliklerini çekmek zorunda kaldı, Rusya burada hakimiyeti ele geçirdi.

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