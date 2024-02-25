Kiev: Batı'nın silahlarının yarısı zamanında ulaşmadı

Ukraynalı bakanlar, Rusya ile olan savaşın ikinci yıldönümünden bir gün sonra bugün, televizyonda yayınlanan bir konferansta açıklamalarda bulundu.

Savunma Bakanı Rustem Umerov, yaptığı konuşmada, Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatının yüzde 50'sinin, "zamanında ulaşmadığını" söyledi.

Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin ise Ukrayna'nın geçen yıl silah üretimini üç katına çıkardığını ve şu anda ülkenin savunma sektöründe 500 şirketin çalıştığını bildirdi.

Kamyshin, 100 devlet ve 400 özel şirketin bu çabaya dahil olduğunu ve Ukrayna'nın bu yıl "mühimmat üretimini önemli ölçüde artırmayı" planladığını belirtti.



Dijital Bakanı Mykhailo Fedorov da Rus güçlerine karşı savaş alanında kullanılan insansız hava araçlarının yüzde 90'ının Ukrayna'da üretildiğini ifade etti.



Ayrıca İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya'ya olan savaş süresince, "Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne tek bir silah bile geçmediğini" kaydetti.