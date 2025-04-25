Kiev Belediye Başkanı: Barış için topraklarımızdan vazgeçmek zorunda kalabiliriz

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya-Ukrayna savaşında sağlanabilecek olası bir barış anlaşması konusunda değerlendirmelerde bulundu. İngiltere merkezli BBC kanalına konuşan Kliçko, Ukrayna’nın Rusya ile olası bir barış anlaşmasının parçası olarak topraklarından vazgeçmek zorunda kalabileceğini söyledi.



Kliçko, “Senaryolardan biri topraklardan vazgeçmek. Bu, adil değil. Ancak barış için, geçici barış için belki bir çözüm olabilir, geçici olarak…” diye konuştu.



“UKRAYNA’NIN KALBİNDEN BEN SORUMLUYUM”



53 yaşındaki eski şampiyon boksör ve siyasetçi, Ukrayna halkının Rusya tarafından “işgal edilmeyi asla kabul etmeyeceğine” vurgu yaptı.



Kliçko ile yapılan röportaj, Rusya’nın başkent Kiev'e füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği, 12 kişinin ölümüne, 80’i aşkın kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıdan saatler sonra geldi.



BBC Radio 4’ün Today (Bugün) programına Kiev’deki ofisinden bağlanarak açıklamalarda bulunan Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kendisinin “Ukrayna’nın başkentinden sorumlu” olduğunu belirterek Kiev’in ülkesinin “kalbi” olarak tarif etti.



“ZELENSKİ, ACI VERİCİ BİR ÇÖZÜMÜ KABUL ETMEK DURUMUNDA KALABİLİR”



Kliçko, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin barışın sağlanması için “acı verici bir çözümü” kabul etmek durumunda kalabileceğini belirtti. Zelenski’nin kendisiyle “olası bir anlaşmanın detaylarını konuşup konuşmadığı” yönündeki soruya da yanıt veren Kliçko, “Devlet Başkanı Zelenski, bunu kendisi yapıyor. Bu benim görevim değil” dedi.



Kliçko ve Zelenski’nin “siyasi rakipler” olduğuna dikkat çeken BBC, Kiev Belediye Başkanı’nın Zelenski ve ekibini “otoritesinin altını oymaya çalışmakla suçladığını” aktardı. Kliçko, ABD Başkanı Donald Trump ve Zelenski arasında Oval Ofis’te yaşanan tartışmaya ilişkin olarak ise üst düzey siyasetçiler arasındaki meselelerin “kameralar olmadan” ele alınmasının daha iyi olacağını söyledi.

