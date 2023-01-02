Kiev Belediye Başkanı: Şehrin enerji altyapısı Rus saldırısında hasar gördü

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.



Ukrayna hava savunma kuvvetlerince Kiev ve çevresindeki bölgelerde toplam 40 İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşan Kliçko, "Komşu bölgelerde 15, Kiev bölgesinde 3 ve başkent üzerinde 22 insansız hava aracı imha edildi" ifadelerini kullandı.



"Şehrin enerji altyapısı Rus saldırısında hasar gördü." ifadelerine yer veren Kliçko, saldırılar nedeniyle ayrıca kentte elektrik kesintileri meydana geldiğini ve ısıtma sistemlerinde sorunlar yaşandığını aktardı.



Kliçko, 31 Aralık'ta Kiev'e düzenlenen füze saldırısında ağır yaralanan bir sivilin bugün hastanede yaşamını yitirdiğini de kaydetti.



RUSYA: UKRAYNA'DAKİ İHA ÜRETİM YERLERİNİ VURDUK

Diğer taraftan, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "terör saldırılarında" kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği yerleri uzun menzilli füzelerle vurduklarını açıkladı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise Rus güçlerinin saldırılarının 2023'ün ilk gününde de sürdüğünü, ülkenin çeşitli bölgelerine fırlatılan İran yapımı İHA'lardan 45'inin imha edildiğini söyledi.

