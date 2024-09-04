Kiev hükümeti değişime hazırlanıyor: Dışişleri Bakanı Kuleba dahil yedi yetkili istifasını verdi

Ukrayna'da büyük bir hükümet değişikliği beklenirken, en az altı üst düzey yetkili görevlerinden istifa etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da bu isimler arasında yer alıyor. İstifa edenler arasında silah üretiminden sorumlu Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksander Kamyshin de bulunuyor.

Kiev hükümeti değişime hazırlanıyor: Dışişleri Bakanı Kuleba dahil yedi yetkili istifasını verdi

Kiev hükümeti büyük bir değişime hazırlanıyor.

Reuters haber ajansının Parlamento Başkanı Ruslan Stefanchuk'a dayandırdığı habere göre, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba istifasını verdi.

Stefanchuk, istifa talebinin kısa süre içinde milletvekilleri tarafından görüşüleceğini aktardı.

Görevlerinden ayrılan diğer bakanlar arasında silah üretiminden sorumlu Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksander Kamyshin, Adalet Bakanı Denys Maliuska, Çevre Koruma Bakanı Ruslan Strilets, Başbakan Yardımcıları Olha Stefanishyna ve Iryna Vereshchuk ile ve Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu başkanı Vitaliy Koval yer alıyor.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, daha önce yaptığı açıklamada, hükümeti güçlendirmek ve Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sonuçları elde etmek için hükümette değişiklikler yapılacağını söylemişti.

Kiev'e ait F-16 savaş uçaklarından birinin Rusya saldırısının püskürtüldüğü sırada düşmesinden günler sonra Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşcuk görevden alınmıştı.

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