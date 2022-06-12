Kiev ve Washington arasında söz düellosu

Ukrayna'daki savaşın müttefikleri arasında tansiyon yükseliyor. ABD Başkanı Biden'ın, Kiev'e yönelik, "Uyarılarımızı dikkate almadılar" eleştirisi sonrası Ukrayna sessizliğini bozdu. Zelenski, "Ortaklarımız bizi duymak istemedi" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 12.06.2022 - 15:31

Kiev ve Washington arasında söz düellosu

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Rusya'nın 'ya yönelik saldırıları sürerken, Washington-Kiev hattında gerilim yaşanıyor. Üstelik bu gerilim karşılıklı suçlamalarla yükselme eğiliminde.

ABD Başkanı 'ın savaş öncesinde Rusya'nın saldırmayı planladığına dair istihbaratı Kiev'e verdiklerini söylemesi fitili ateşledi.

Biden, "Zelenski, uyarılarımızı duymak istemedi " diye konuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra, Kiev de sessizliğini bozdu.

KİEV'İN BİDEN'A YANITI GECİKMEDİ

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sergei Nikiforov, iki liderin Rusya'nın oluşturduğu tehdide ilişkin birden fazla kez telefonda görüştüklerini hatırlattı.

"Zelenski'e yönelik 'duymak istemedi' ifadesi, açıklığa kavuşturulmalı" dedi.

Zelenski'nin saldırı beklentisiyle önleyici yaptırım talep ettiğini vurguladı, "Burada aslında ortaklarımızın 'bizi duymak istemediğini' söyleyebiliriz" yorumunda bulundu.

Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak da, ABD Başkanı'nın ifadelerinin 'tamamiyle doğru olmadığını' söyledi. Rusya'nın farklı genişleme planları geliştirdiğini çok iyi anladıklarını dile getirdi.

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