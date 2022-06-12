Kiev ve Washington arasında söz düellosu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Washington-Kiev hattında gerilim yaşanıyor. Üstelik bu gerilim karşılıklı suçlamalarla yükselme eğiliminde.



ABD Başkanı Joe Biden'ın savaş öncesinde Rusya'nın saldırmayı planladığına dair istihbaratı Kiev'e verdiklerini söylemesi fitili ateşledi.



Biden, "Zelenski, uyarılarımızı duymak istemedi " diye konuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra, Kiev de sessizliğini bozdu.



KİEV'İN BİDEN'A YANITI GECİKMEDİ



Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sergei Nikiforov, iki liderin Rusya'nın oluşturduğu tehdide ilişkin birden fazla kez telefonda görüştüklerini hatırlattı.



"Zelenski'e yönelik 'duymak istemedi' ifadesi, açıklığa kavuşturulmalı" dedi.



Zelenski'nin saldırı beklentisiyle önleyici yaptırım talep ettiğini vurguladı, "Burada aslında ortaklarımızın 'bizi duymak istemediğini' söyleyebiliriz" yorumunda bulundu.



Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak da, ABD Başkanı'nın ifadelerinin 'tamamiyle doğru olmadığını' söyledi. Rusya'nın farklı genişleme planları geliştirdiğini çok iyi anladıklarını dile getirdi.

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