Kiev yakınlarında ölümcül saldırı. 37 kişi hayatını kaybetti

Rusya 'nın Ukrayna 'nın başkenti Kiev'in batısındaki bir depoya düzenlediği İHA saldırısında en az 37 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından depoda meydana gelen büyük patlamalar çevredeki onlarca binada hasara yol açtı.

Kiev'in Buça bölgesindeki Myla kasabasında bulunan bir işletmenin deposunun vurulmasının ardından büyük bir yangın çıktı ve art arda patlamalar meydana geldi.

Yetkililere göre en az 50 konutun yanı sıra yaşlı ve engellilerin kaldığı bir bakım merkezi de hasar gördü.

Kiev bölge yönetimi, saldırıda dört çocuk dahil 42 kişinin yaralandığını açıkladı.

370'TEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bölgeden 370'ten fazla kişinin tahliye edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Saldırının ardından hayatını kaybedenler arasında Dmytrivka yerel yönetiminin başındaki Taras Didych'in de bulunduğu açıklandı. Zelenski, Didych'in insanları kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdiğini söyledi.

PATLAYICI MADDELER İÇİN SORUŞTURMA

Saldırının ardından Ukrayna makamları yalnızca Rus saldırısını değil, depoda bulunan maddelerin neden yerleşim yerlerine bu kadar yakın tutulduğunu da araştırmaya başladı.

Ukraynalı savcılar, insansız hava aracının işletmenin bulunduğu alanı vurmasının ardından “büyük çaplı yangın çıktığını ve patlamaların başladığını” açıkladı.

Savcılık, işletme sahasında “patlayıcı nesne ve maddelerin depolanmasının” yasal olup olmadığına ilişkin soruşturma başlattı.

Zelenski de olayla bağlantılı olarak “görevi ihmal” suçlamasıyla cezai süreç başlatıldığını duyurdu.

Ukrayna lideri, “Kurallar var. Mühimmat evlerin veya diğer yerleşim alanlarının yakınında depolanamaz.” ifadelerini kullandı.

RUSYA: UZUN MENZİLLİ İHA PARÇALARI DEPOLANIYORDU

Rusya Savunma Bakanlığı ise Myla'da vurulan deponun askeri amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.

Bakanlık, tesiste Ukrayna'nın uzun menzilli insansız hava araçları için parçalar ve fırlatma güçlendiricilerinin depolandığını iddia etti.

Rusya ayrıca Mıkolayiv ve İzmail limanlarını, bir lojistik merkezini ve Kiev bölgesinde Ukrayna'nın Flamingo seyir füzelerine ait parçaların bulunduğunu öne sürdüğü depoları da hedef aldığını açıkladı.

HERSON'DA DA CAN KAYBI

Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesine yönelik saldırılarında da iki kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, saldırılarda biri çocuk 27 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kiev yakınlarındaki saldırının ardından ise hem can kaybının kesinleştirilmesine yönelik çalışmalar hem de patlayıcı maddelerin yerleşim alanlarının yakınında tutulmasına ilişkin soruşturma sürüyor.