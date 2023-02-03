Kiev'de AB-Ukrayna Zirvesi: Üyelik için tarih verilmedi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Avrupa Birliği (AB)-Ukrayna zirvesi yapıldı.

Zirveye AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Dış Politika Temsilci Josep Borell ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski katıldı.

Devlet Başkanlığı konutunda gerçekleşen zirvenin gündemi epey yoğundu. Avrupa Birliği ile Ukrayna, Kiev'in üyelik başvurusundan Rusya'ya yeni yaptırımlara kadar pek çok konuyu ele aldı.



Zirvede, Ukrayna'ya daha fazla silah yardımı, para ve enerji desteği, Rus savaş suçlularının yargılanması gibi başlıklar da görüşüldü.



Zirve sonrası Zelenski, Michel ve Von Der Leyen ortak basın toplantısı düzenledi.



Von der Leyen, Ukrayna'nın AB üyelik sürecine değinerek, "İlerleme kararlılığınız etkileyici. İleriye dönük tüm reformlarla önemli adımlar atıyorsunuz. Tüm bunları bir saldırgana karşı savaşırken yaptığınızı da unutmamalıyız. Her adımda sizi desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Ukrayna'nın üyelik yolunda kat ettiği mesafenin sonbaharda yayımlanacak genişleme raporuna yansıtılacağını ifade eden von der Leyen, "Katılım süreci liyakat esaslı bir süreçtir. Başka bir deyişle, katı zaman çizelgeleri yoktur." dedi.



"UKRAYNA AB'DİR, AB UKRAYNA'DIR"



AB Konseyi Başkanı Michel de "Ukrayna AB'dir, AB Ukrayna'dır." ifadesini kullandı.



"Sizi AB yolculuğunuzun her adımında destekleyeceğiz." diyen Michel, Ukrayna'yı hukukun üstünlüğü alanında desteklemenin önemine işaret etti.



Michel, Rusya'yı hem Ukrayna'daki savaş suçları hem de bu ülkeye verdiği zararla ilgili hesap verebilir kılmak için çalıştıklarını vurguladı.



Savaş suçları için Lahey'de uluslararası bir merkez kurulacağını yineleyen Michel, ülkenin yeniden inşası için dondurulan Rus varlıklarının kullanılması fikri üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Michel, Konseyin son bir yıldır Rusya'ya karşı 9 yaptırım paketi de dahil olmak üzere Ukrayna ile ilgili kararları oy birliği ile alabildiğine işaret ederek, AB üyeliğiyle ilgili kararın da bu şekilde alınabileceğiyle ilgili umudunu dile getirdi.



Zelenski ise Avrupalı muhataplarından Rusya'ya daha ağır yaptırımlar talep etti, uzun menzilli silah talebini de yineledi.



RUSYA'YA YENİ YAPTIRIM PAKETİ YOLDA

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ekonomisinin uygulanan yaptırımlar nedeniyle yüksek bir bedel ödediğini vurgulayarak, "10'uncu yaptırım paketi geliyor. Bu paketi 24 Şubat'a kadar hayata geçirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.



10'uncu yaptırım paketinin yaklaşık 10 milyar euroluk bir kapsamı olacağını belirten von der Leyen, "Yine büyük bir yaptırım paketi hazırlanıyor. Plan, bir kez daha Rusya'nın savaşta kullanabileceği teknolojilere odaklanmak." dedi.



Rusya ve İran'da insansız hava araçları benzeri araçların üretimlerinin gerçekleşmemesini sağlamak istediklerini belirten von der Leyen, yaptırımlarla bu ürünlerdeki bileşenlere odaklanacaklarını ifade etti.



Von der Leyen, yaptırımların delinmesi veya çevresinden dolaşılmasına da yoğun biçimde odaklanacaklarına dikkati çekerek, "10'uncu yaptırım paketi yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadeleye yönelik teklifler içerecek." değerlendirmesinde bulundu.



AB savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 9 yaptırım paketi hayata geçirdi.



UKRAYNA'NIN AB'YE ÜYELİK SÜRECİ



Ukrayna, geçen yıl 24 Şubat'ta Rus işgalinin başlamasının ardından Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunmuştu. Brüksel başvuruyu kabul etti. Ancak Ukrayna'nın birliğe kabulü için bir dizi ekonomik ve siyasi kriteri yerine getirmesi gerekiyor.



Brüksel, savaşın birinci yılında Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Ancak bu yaptırımların Kiev'in taleplerini karşılamadığı belirtiliyor.