Kiev'de iki bina vuruldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev, füze saldırılarının hedefi oldu.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkente füze saldırıları düzenlendiğini belirterek, "Peçersk semtinde iki konut isabet aldı. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü" dedi.

Kliçko, füzelerin isabet ettiği konutlarda yangın çıktığını, bölgeye itfaiye, sağlık, kurtarma ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.



Saldırılar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Bali'deki G20 Zirvesi'ne video konferans yoluyla hitap etmesinden birkaç saat sonra gerçekleşti.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Twitter hesabından, "Rusya Zelenski'nin G20'deki güçlü konuşmasına, yeni füze saldırısıyla karşılık verdi. Kremlin'in cidden barış istediğini düşünen var mı? Ama günün sonunda teröristler daima kaybeder" ifadelerini paylaştı.

Füze saldırısında can kaybı ya da yaralı olup olmadığına yönelik henüz bir bilgi yok.