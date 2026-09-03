Kiev'de istihbaratçılar çatıştı

Ukrayna medyası, Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi için çalışan üst düzey bir ismin, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alındığını yazdı.

İki birim arasındaki çatışmanın fitilini bu gözaltı işleminin ateşlediği belirtiliyor. Gözaltı işlemi sırasında silahların çekildiği ve karşılıklı çatışma yaşandığı kaydedildi. Olayda Askeri İstihbarata bağlı üç personelin yaralandığı ifade edildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi'ndan yapılan açıklamada, gözaltı işleminin Ukrayna'daki bir Rus muhalife yönelik planlanan terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gerçekleştiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski , olayı "utanç verici" olarak nitelendirerek kapsamlı soruşturma talimatı verdi. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin üst düzey yetkililerinden birini görevden aldı.