Kiev'de yine karanlık çöktü

Ukrayna'nın başkenti Kiev, uzun zamandır savaş ortamının dışında kalmış görünüyordu.

Kiev hava sahası, Rus füze ve İhaların karşı daha korunaklı hale gelmişti ve çatışmalar ülkenin Doğu bölgelerinde yoğunlaşırken, hava saldırılarını an mağdur olanlar da, daha ziyade, ateş hattına yakın olan Harkov, Zaporijya ve Odesa gibi şehirlerdi.



Fakat, Rusların son aylarda Ukrayna'nın altyapı tesislerine yoğun olarak düzenledileri saldırılar, Kiev'de ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinde 1,5 yıldan sonra yeniden yoğun elektrik kesintilerinin görülmesine neden oldu.



Yetkililer, önceleri halka, "elektriği idareli kullanın. Eğer siz idareli kullanmazsanız, biz elektriği kesmek zorunda kalacağız" şeklinde uyarılar yaparken, son onbeş gündür, genel kesintiler gittiler. Kesintileri planlı olduğu söylense de, çoğu zaman, plan dışı kesintiler görülüyor.



Aslında, elektrik kesintisi, bana yabancı değil 70'li yıllara yetişemezsem de, 80'lerin elektrik kesintilerini hatırlıyorum. Ama, internetin hayatımızın ayrılmaz parçası haline geldiği bu dönemde sürekli elektrik kesintileri, hayatı gelce uğratıyor. Hele de benim gibi, iş düzeni, evden İnternet üzerinden çalışmaya dayanan biri için.



İki yıl kadar önceki ilk elektrik kesintisi döneminde dükkan, mağaza işletmcileri başlarda ne yapacaklarını bilememiş, fakat kısa süre sonra, yurtdışından getirilen jeneratörler, sorunu çözmeye başlamıştı.



Şimdi, bir buçuk yıl aradan sonra, dükkanların önünden geçerken yine "gor-gor-gor" diye jeneratör gürültülerini duymaya başladım.



Ukrayna, normalde, nükleer santralleri ve çok sayıdaki hidrolik elektrik santraliyle, enerji zengini bir ülke. Savaştan önce de, çevre ülkelere elektrik ihraç ediyordu. Şimdiyse, Romanya ve Bulgaristan'a elektrik ithal etmesine rağmen, sorunun üstesinden gelemiyor.



Yetkililer, yaz sonuna kadar sorunun çözüleceğini söylüyor. Dileriz, öyle olur. Aksi takdirde, günlerin kısaltıp gecelerin uzadığı, aydınlatmaya çok daha fazla ihtiyaç duyulan ve elektrikle bağlantılı olarak ısıtma gereksiniminin arttığı sonbahar ve kış aylarında Kiev'de günlük hayat, daha da sıkıntılı olacak.