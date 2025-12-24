Kiev'deki Kuzey Koreli savaş esirleri Güney Kore'ye dönmek istiyor

Ukrayna ve Rusya arasındaki süren savaşta Kuzey Kore, Rusya'nın yaklaşık dört yıldır süren Ukrayna işgalini desteklemek için binlerce asker gönderdi. Gönderilen askerlerden bazıları Ukraynada esir düştü. Ocak ayından beri Kiev tarafından esir tutulan savaş sırafında yaralanmış 2 kişinin Kuzey Koreli olduğu ancak Güney Kore'ye iltica etmeye çabaladıkları belirtilmişti.

Esir olarak tutulan 2 asker Seul merkezli insan hakları grubuna yazdıkları mektupta tekrar Güney Kore'ye yakınlıklarını belirtti. Mektupta “Güney Kore halkının desteği sayesinde yeni hayaller ve özlemler yeşermeye başladı. Yalnız olmadığımıza kesinlikle inanıyoruz ve Güney Kore'dekileri kendi anne babamız ve kardeşlerimiz olarak görüyoruz ve onların kucaklamasına sığınmaya karar verdik.” ifadelerine yer verildi.

Güney Koreli yetkililerin tahminlerine göre Rusya-Ukrayna savaşına Kuzey Kore'den gönderilen askerlerden en az 600 kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Analistler, Kuzey Kore'nin karşılığında Rusya'dan mali yardım, askeri teknoloji, gıda ve enerji tedariki aldığını söylüyor. Güney Kore istihbarat servisine göre, Kuzey Kore askerlerine esir düşmektense kendilerini öldürmeleri talimatı verildi.

GÜNEY KORE ESİRLERİ KABUL EDİYOR

Güney Kore anayasasına göre, Kuzey Kore'de bulunan vatandaşlar da dahil olmak üzere Kore'deki herkesi vatandaş olarak kabul ediliyor. Seul hükümeti bu durumun Ukrayna'da esir alınan tüm Koreli askerler için geçerli olduğunu belirtti.

Esir askerler tarafından yazılan bu mektubun Kuzey Kore'den kaçanlara yardım etmek amacıyla çalışan insan hakları grubunun destek verdiği belgesel filmi çekimi için yapılan röpörtajda teslim edildiği belirtildi. Röpörtaj esirlerin Kiev'de tutulduğu gizli tesiste gerçekleşti. Belgeselin henüz yayınlanmadığı ancak yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Eğer esir askerler Güney Kore'ye değil de Kuzey Kore'ye teslim edilirse ölüm cezasına çarptırılacaklar. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı "Kuzey Koreli savaş esirlerini kendi istekleri dışında zorla geri göndermemeye" çağırdı ve Güney Kore'ye gitme isteklerine saygı gösterilmesini istedi.