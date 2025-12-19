Kiev'e, AB bütçesinden 90 milyar euro

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden Ukrayna'ya kredi kararı çıktı.

Brüksel'de saatler süren AB toplantısından sabaha karşı çıkan kararı Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa açıkladı. Liderler, Avrupa bankalarında tutulan ve Moskova'nın kullanımına kapalı olan Rus varlıkları Ukrayna'nın finansmanı için harcanmaması konusunda mutabık kaldı.

RUSYA SAVAŞ TAZMİNATI ÖDERSE...

Karara göre Ukrayna, AB'den alacağı krediyi Rusya'dan savaş tazminatı alabilirse geri ödeyecek. Tazminat alınamazsa Rus varlıklarının kullanımı yeniden tartışılmaya açılacak.

Toplantının ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise "Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını savaşın sonuna kadar elimizde tutacağız" dedi. Merz, 90 milyar euro kredinin, Ukrayna'nın savunma bütçesi için yeterli olduğunu belirtti.