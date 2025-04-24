Kiev'e en ölümcül saldırı!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik büyük bir Rus füze saldırısında en az 9 kişi öldü ve 70'ten fazla kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüşmek üzere Güney Afrika'ya gitmişti.



Kiev'e yönelik bombardıman sonrası Zelenski, ziyaretini yarıda kesti, Rusya'nın saldırıları derhal ve koşulsuz olarak durdurması gerektiğini söyledi.



Ukrayna savaş boyunca Rus hava saldırılarının hedefi oldu ancak diğer şehirlere kıyasla hava savunma sistemleri tarafından daha iyi korunan Kiev'e yönelik ölümcül saldırılara daha az rastlanıyor.



ATEŞKES UMUDU BOŞA DÜŞÜYOR Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski'ye, Moskova'nın Kırım yarımadasını işgalini barış şartı olarak kabul etmeyi reddettiği için ateş püskürmesinden saatler sonra geldi.



Bombardıman, ABD'nin Rusya ve Ukrayna'yı ateşkese zorlama çabalarına daha fazla şüphe düşürdü.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenski'nin sivil hedeflere yönelik hava saldırılarını tamamen durdurma teklifine henüz yanıt vermedi ve geçen ay ABD-Ukrayna'nın tam ve koşulsuz ateşkes çağrısını reddetti.

