Kıl payı seçim kazanan Macron 'depresyonda' iddiası

Fransa'da Ulusal Meclis'te görev yapacak 577 milletvekilinin belirleneceği genel seçimlerin ardından ülke basının gözü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'ruh hali'ne kaydı.



Geçtiğimiz ay yapılan seçimde sandıkta kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Milletvekiliği seçimin ilk turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önderlik ettiği sağ blok ile sol blok arasındaki yarış başa baş geçti.

MACRON KIL PAYI KAZANDI

Resmi sonuçlara göre Macron'u destekleyen merkez sağ eğilimli 3 parti ilk turda, sol blok partilerini sadece 21 bin 442 oyla geçti. Macron'u destekleyen koalisyon ilk turda yüzde 25,75 oy elde etti.



"Halkçı, Ekolojik ve Sosyal Yeni Birlik" adı altında seçimlere katılan sol blok ise yüzde 25,66 oy aldı.



Aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in partisi Milli Bütünleşme ise sandıktan yüzde 18,68 oy oranıyla ile 3. sırada çıktı. Bir diğer sağcı lider Eric Zemmour'un geçen yıl sonunda kurulan Yeniden Fetih adlı partisi ise yüzde 4,24'te kaldı.

Bu tabloysa 30 yıldan bu yana ilk kez mecliste salt çoğunluğu sağlayamayan bir hükümete işaret ediyor. 44 yaşındaki Macron, artık daha da bölünmüş bir Fransa'yı yönetme riskiyle karşı karşıya.



KATILIM REKOR DÜZEYDE DÜŞÜKTÜ



Öte yandan ülkede seçimlere katılım oranıysa rekor düzeyde düşük olmuştu. Seçmenin yüzde 52,49'u sandığa gitmedi. Ülkenin modern tarihinde ilk kez seçime katılımın bu denli düşük oldu.



Fransız gazetesi L'Obs; Macron'un tercih ettiği takma isim olan 'Jüpiter'e gönderme yaparak 'Jüpiter tek dizinin üzerinde' başlığını attı.

''HEPİMİZ YORGUNUZ''



''Macron, kıyasıya geçen seçim döneminin ardından arkadaşlarına 'Hepimiz yorgunuz' dedi'' bu iddia ise Le Monde gazetesine ait. Ayrıca, Le Monde'a konuşan bir bakan, "Yeni maceranın ne olacağını tanımlamakta zorlanıyor" dedi. Gazete Macron'un yakın arkadaşlarının kendisini, "şaşkın", "tıkanmış ve "dalgın" olarak tanımladığını öne sürdü. Bu nedenle Fransız liderin depresyonda olduğu iddia edildi.

Le Point ise Macron'un tüm enerjisini kaybettiğini yazdı.



The Times Marine Le Pen'in Macron hakkında, 'Nereye gitmek istediğini bilmiyor' dediğini yazdı.

