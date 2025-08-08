Kilauea 30'uncu kez patladı
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Aralık ayından bu yana 30'uncu patlamanın ardından yanardağdan lav akışı hızlandı.
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea lav püskürtmeye başladı.
Yanardağda 23 Aralık'tan bu yana 30'uncu patlama oldu.
Amerikalı Yetkililer, yanardağın bulunduğu ulusal parkta ziyaretçileri zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Jeologlar ise lav örneği almak için harekete geçti. Alınan örnekler kimyasal analizden geçirilecek.
Kilauea yanardağında 2019'daki patlamada yüzlerce ev hasar görmüştü.
Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalarlar meydana geliyor.
Hawai adalarında Kilauea dışında 5 aktif yanardağ daha bulunuyor.
