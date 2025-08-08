Kilauea 30'uncu kez patladı

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea lav püskürtmeye başladı.



Yanardağda 23 Aralık'tan bu yana 30'uncu patlama oldu.



Amerikalı Yetkililer, yanardağın bulunduğu ulusal parkta ziyaretçileri zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Jeologlar ise lav örneği almak için harekete geçti. Alınan örnekler kimyasal analizden geçirilecek.

