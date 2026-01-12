Kilauea bir yılda 40'ıncı defa patladı

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı son patlamadan 18 gün sonra yeniden harekete geçti.

Yanardağın kuzey ve güneyindeki iki kraterden lav püskürmeye başladı.

Kilauea'dan lavların çıkmaya başladığı anlar ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) kamerası tarafından kaydedildi. Hawaii Volkanlar Ulusal Parkı'nın ziyarete kapalı bölgesinde yer alan yanardağın püskürttüğü lavlar metrelerce yüksekliğe ulaştı.

2 YIL ÖNCE TEKRAR FAALİYETE GEÇTİ

Kilauea Yanardağı, uzun bir aradan sonra Aralık 2024'te faaliyete geçmişti. O günden bu yana 40'ıncı patlama kayıtlara geçti.

Kilauea'nın 25 Aralık 2025'teki son patlaması sırasında milyonlarca metreküp lavın püskürdüğü, saniyede ortalama 500 metreküp lav çıkışının gerçekleştiği açıklanmıştı.

Hawaii'de bulunan Kilauea, takımadaların en büyük adasında yer alıyor. Bölgedeki altı yanardağdan biri olan Kilauea, dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak kabul ediliyor. Kilauea'daki patlamalar genellikle 12 saatten kısa sürüyor.